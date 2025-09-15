Broad Street speed camera warning period begins Monday: Everything you need to know

The Brief Speed cameras on Broad Street will begin issuing warning violations on Monday. The cameras will go live after a 60-day grace period, issuing speeding tickets as high as $150. Mayor Parker believes the success of speed cameras on Roosevelt Boulevard will translate to better safety on Broad Street.



Over a dozen speed enforcement cameras spread across 13 miles of Broad Street in Philadelphia will begin issuing warning violations on Monday.

The city hopes the 60-day warning period will get drivers to watch their speed before the cameras start issuing tickets as high as $150 in November.

What we know:

Philadelphia Mayor Cherelle Parker called Broad Street one of the city's "busiest and most dangerous roads" during a press conference last week about the cameras.

"Prior to 2020, Roosevelt Boulevard was the most dangerous road in the city," Mayor Cherelle Parker said. "Since then, speed cameras on the Boulevard have slowed driver speeds, reduced pedestrian crashes, and saved lives."

How much will speed camera tickets be?

During the 60-day warning period, driver caught traveling over the 25 MPH speed limit will receive a warning in the mail.

After the probation period, drivers going 11-19 MPH over will get a $100 ticket, $125 for traveling 20-29 MPH over, and $150 for going 30+ MPH over.

No points will be issued along with the tickets.

Where will the speed cameras be?

The 15 speed cameras will be positioned along the entirety of Broad Street and a small section of Old York Road.

Here's where the city says the speed cameras will be:

• 7000 Old York Road

• 6500 N. Broad Street

• 5700 N. Broad Street

• 4900 N. Broad Street

• 4100 N. Broad Street

• 3300 N. Broad Street

• 2500 N. Broad Street

• 1700 N. Broad Street

• 800 N. Broad Street

• 100 N. Broad Street

• 100 S. Broad Street

• 1200 S. Broad Street

• 2200 S. Broad Street

• 2800 S. Broad Street

• 3600 S. Broad Street

Local perspective:

While the public's reaction to Philadelphia adding speed cameras to one of the city's most trafficked corridors appears split, Mayor Parker believes speed cameras have made a meaningful impact on other dangerous roads like Roosevelt Boulevard.

"Since speed cameras were installed, speeding violations dropped 95%, pedestrian crashes are down 50%," Parker said.