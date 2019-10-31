HALLOWEEN DRINKS
BY: NATE ROGERS – FOUNDER, “MIX IT UP BARTENDING SERVICES” - INSTAGRAM - mixitupbartendingphilly
HERE'S THE PLAN -
SHOW ALREADY DONE AND TASTE --
MANHATTAN OF THE NIGHT
BOURBON
ORANGE BITTERS
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SWEET VERMOUTH
GARNISH WITH OLIVE EYEBALLS
WITCHES BREW (NON-ALCOHOLIC)
PINEAPPLE JUICE
MANGO JUICE
GREEN FOOD COLORING
BLACK SUGAR RIMMED GLASS
HOCUS POCUS (CHILDRENS PUNCH)
WHITE CRANBERRY JUICE
SIMPLE SYRUP
LEMON LIME SELTZER
(WILL BE ALL CLEAR IN COLOR)
GARNISH WITH PURPLE AND BLUE COTTON CANDY
MAKE LIVE AND TASTE --
FORBIDDEN APPLE
SILVER TEQUILA
SIMPLE SYRUP
LIME JUICE
HONEY SIMPLE SYRUP
APPLE SAUCE
APPLE CIDER
GLASS RIMMED WITH CINNAMON SUGAR
CINNAMON STICK AND APPLE GARNISH
SPOOK TO ME (HAS SMOKE AFFECT)
RUM
LIME JUICE
SIMPLE SYRUP
RASPBERRY LIQUEUR
CRANBERRY JUICE
PINEAPPLE JUICE
GLASS RIMMED WITH PURPLE SUGAR